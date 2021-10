Ventimiglia. «Siamo soddisfatti delle proposte emendative inserite nel dl Mims e condivise dal governo che permetteranno di intervenire sul tratto della SS1 per mettere in sicurezza l’Aurelia da Sanremo a Ventimiglia e il ripristino del funzionamento delle Funivie di Savona salvaguardando anche il lavoro del personale addetto» – dichiara in una nota la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi.

