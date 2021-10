Ecco il bollettino dei cantieri stradali a Genova: nuovi lavori sulla copertura del Bisagno

Genova. Dalle ore 20 del 9 ottobre, con orario 00.00/24.00 per i 10 giorni seguenti e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto terminale a levante di corso Saffi – in prossimità della Questura – sono istituiti divieto di sosta, con la sanzione accessoria dei veicoli degli inadempienti, e limite massimo di velocità di 30 km/h. per lavori sulla copertura del torrente Bisagno e il rifacimento delle aiuole spartitraffico.

