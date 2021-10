Edilizia, numeri da boom economico. Pezzoli (Fillea Cgil): “Ora rinnovo del contratto”

Genova. Numeri da boom economico per il settore delle costruzioni a Genova dove si registra un più 30 per cento di massa salario, ossia più ore lavorate e più addetti impiegati. Sono i dati resi noti dalla Cassa Edile genovese che ogni 30 settembre chiude il bilancio di un anno di attività. “Sono risultati che non si vedevano dagli anni settanta – afferma Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria – dopo anni di crisi finalmente il settore è in netta ripresa. Ora gli imprenditori non hanno più scuse per non rinnovare il contratto integrativo”.

