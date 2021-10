Imperia, il ministro Carfagna annuncia messa in sicurezza della strada della val Caramagna

Imperia. « Sono a disposizione, da oggi mi farò carico di dare risposte sui tempi di attuazione e realizzazione di queste opere sollecitando gli uffici competenti del Mise. Lo stesso stiamo facendo per la messa in sicurezza della strada della val Caramagna, stiamo lavorando per mettere insieme un decreto infrastrutture o per inserire alcuni interventi strategici all’interno della legge di Bilancio». Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, che a Imperia ha partecipato al vertice istituzionale su coesione territoriale e infrastrutture tra Piemonte e Liguria promosso dal sindaco Claudio Scajola, insieme con il presidente di regione Piemonte Alberto Cirio e il governatore ligure Giovanni Toti.

... » Leggi tutto