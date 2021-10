Investe un pedone sulle strisce e non si ferma ma i parenti lo bloccano. Intervento della polizia a Bussana

Sanremo. La polizia è intervenuta al Carrefour di Bussana per sedare una lite scaturita da un incidente stradale. Verso le 18 uno scooterista, con a bordo la madre, ha investito una donna nordafricana mentre questa stava attraversando sulle strisce sull’Aurelia ad Arma di Taggia poco dopo la galleria di ingresso alla cittadina. La malcapitata, urtata dallo scooter, è finita a terra, mentre l’investitore ha proseguito per la sua strada in direzione Sanremo.

