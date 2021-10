Mercato Cyber, Liguria agli ultimi posti in Italia. Fim Cisl: “Leonardo sia traino per il rilancio”

Genova. “Le divisioni di Leonardo a Genova stanno ottenendo successi importanti, la business unit Automation ha incrementato il suo portafoglio ordini con un’importante commessa in Spagna per attività aereoportuali. E invece di parlare di investimenti e rilancio, l’unico pensiero è quello di svendere: si parla di un gruppo di imprenditori genovesi che sarebbe interessato all’acquisizione pur non avendo nessuna conoscenza del mercato: una voce che dovrebbe essere smentita dal management di Leonardo. Perché invece non si cercano partnership di livello con realtà di primissimo piano come Fincantieri?”.

... » Leggi tutto