Regione, Piana (Lega): “Via libera alla nuova legge su guide alpine e accompagnatori di media montagna”

Liguria. “La terza commissione regionale Attività produttive, Formazione e Lavoro ha dato il via libera alla nuova proposta di legge, presentata dalla Lega, sull’ordinamento della professione di guida alpina in Liguria, che va a modificare la normativa regionale del 2012”. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Alessio Piana (Lega), primo firmatario della proposta di legge.

“Con questo provvedimento si provvede a istituire la suddivisione in aspiranti guide alpine di primo e di secondo livello. Inoltre, viene istituito l’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Una figura che riguarda escursionismo, trekking, viaggi scientifici e culturali nei quali non vi è necessità di attrezzatura alpinistica, ma di un solido bagaglio culturale in materia di sicurezza, gestione dei rischi, cura del cliente oltre alle materie legate all’ambiente montano”.

... » Leggi tutto