Sanremo. Al liceo Cassini riparte il progetto Erasmus+ Peace Games. I responsabili del progetto, i professori David Tinius, Tiziana Marchiani e Walter Scavello, si sono riuniti virtualmente con i colleghi di altre 8 organizzazioni (FREREF – Forum of European Regions for Research, Education and Training ,Francia; Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo; Associazione culturale Da2 Trucados, Spagna; Ministero dell’Istruzione (MFE) di Malta; Università di Modena e Reggio Emilia; FH Joanneum Gesellschaft MBH, Austria; Evangelische Schule Neuruppin, Germania; Université Côte d’Azur, Francia) per proseguire i lavori iniziati nella primavera scorsa.

... » Leggi tutto