Vallecrosia, bimbo cade mentre gioca e si ferisce alla testa: trasportato al Gaslini

Vallecrosia. Un bambino di quattro anni è rimasto ferito cadendo mentre giocava insieme al nonno in un parco giochi di Vallecrosia. Il piccolo ha sbattuto violentemente la testa, procurandosi un taglio. Sul posto è giunto l’elicottero Grifo del 118 che ha accompagnato il bimbo all’ospedale Gaslini dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Fortunatamente, non sembra essere in grave pericolo.

