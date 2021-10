Vigneti liguri, Piana: «No alla strumentalizzazione fine a se stessa»

Genova. «A Davide Natale, che attacca ripetutamente qualsiasi argomento nasca dai filari, persino le usuali comunicazioni di servizio o informative, che nulla hanno a che fare con l’autocelebrazione, chiedo di lasciare la penna rossa da personaggio del libro Cuore e di vestire la responsabilità che i nostri partiti hanno al Governo per trovare soluzioni operative, piuttosto che il sensazionalismo delle righe di inchiostro. Mi sento di rassicurare dunque Natale, almeno per la mia parte: mi sono già attivato recentemente con il sottosegretario alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio per dare risposta alle problematiche dei viticoltori e ho già fatto richiesta alla Commissione delle Politiche Agricole di inserire il punto sui vigneti storici ed eroici all’ordine del giorno, perché mancano la circolare ministeriale necessaria per poter effettuare il catasto di questi ettari e la copertura economica . Lo ribadisco, visto che mi risulta di averlo già comunicato allo stesso Natale». Lo dichiara il vice presidente e assessore all’ Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana in risposta alla nota del consigliere Davide Natale del Pd.

