Area di crisi industriale non complessa, Benveduti: «88 imprese pronte ad assumere in Liguria 411 dipendenti»

Genova. «Ottantotto imprese sono pronte a investire in Liguria per assumere fino a 411 nuovi dipendenti, a fronte di una richiesta di contributo di quasi 40 milioni di euro». A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, commentando i dati forniti da Filse allo scadere del bando da 18,5 milioni di euro dedicato agli investimenti produttivi nell’area di crisi industriale non complessa, che Regione Liguria aveva attivato lo scorso 21 settembre.

