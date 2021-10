Ospedaletti. In merito ai fatti avvenuti domenica scorsa durante la partita contro l’Albenga, la società Ospedaletti Calcio tiene a stigmatizzare i comportamenti visti all’interno del rettangolo di gioco condividendo le scelte arbitrali, seppur penalizzanti per la squadra sia per quanto riguarda la gara in questione che per quelle a venire.

... » Leggi tutto