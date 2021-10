Guida sicura e kart, a Genova una due giorni dedicata alle persone diversamente abili

Genova. Si sono accesi i motori questa mattina per la due giorni di Open day “Guida sicura e kart”, rivolta a persone diversamente abili con patenti speciali. Organizzata in piazzale Kennedy dal Cip-Comitato Italiano Paralimpico e dall’assessorato ai Grandi eventi del Comune di Genova, in collaborazione con Inail Liguria e Fisaps-Federazione Italiana sportiva automobilismo patenti speciali, ha registrato 50 partecipanti alle lezioni di guida sicura e circa 30 prenotazioni per una prova di guida dei kart, appositamente modificati, con piloti Fisaps.

... » Leggi tutto