Imperia, riaprono le discoteche: la soddisfazione di Tommy Osella della Filb

Imperia. Le nuove disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, che entreranno in vigore l’11 ottobre, prevedono finalmente anche la riapertura delle discoteche.

Il Consiglio dei ministri, ha previsto che la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

