Genova. Ancora una volta in tanti in piazza della Vittoria per la manifestazione “Vaccipicchia… che pandemenza!” organizzata dai no green pass e che ha visto un susseguirsi ininterrotto di interventi dalle 15 a oltre le 19. Tra gli interventi quello della deputata Sara Cunial, del biologo Franco Trinca, con Andrea Colombini e il comico Sandro Torella a chiudere tra gli applausi.

