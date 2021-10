Ottimi risultati per il Club Sanbàrt alla regata nazionale Rs Feva e Rs 500 a Diano Marina

Diano Marina. Si è tenuta a Diano Marina l’ultima tappa del circuito di Regate nazionali Rs Feva e Rs 500 in un inizio d’autunno dipinto dai colori dei gennaker in una due giorni quasi estiva, sorpresa da un morbido levante. 63 gli equipaggi in mare, 126 partecipanti e tredici prove per due tipologie di barche: sette per gli RS Feva una barca emozionante e dal design moderno e sei per gli RS 500, doppio veloce armato con gennaker e trapezio.

