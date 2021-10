Genova. “Bucci, appiattito a pelle di leopardo sulle posizioni fascistoidi dei suoi assessori, ben connotati politicamente, corre in loro aiuto, all’indomani di quei risultati elettorali che hanno visto 1 italiano su 2 non andare al voto, congiuntamente ad un calo dei consensi della destra”. Lo dice in una nota Giovanni Ferretti, segretario della Federazione di Genova di Rifondazione Comunista

