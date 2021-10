Assalto alla Cgil, Pastorino: “Sciogliere i partiti fascisti Forza Nuova e Casapound”

Genova. “I fatti di ieri a Roma sono gravissimi e inaccettabili per una democrazia. L’attacco alla sede della Cgil è un evento che ci riporta al Ventennio, un’azione squadrista che conferma come la minaccia fascista sia sempre viva e pericolosa. Al segretario Landini e all’intero sindacato va la mia solidarietà. Ma non basta. Da tempo è depositata una mia proposta di legge alla Camera per arrivare al sequestro dei beni e allo scioglimento di partiti neofascisti, come Forza Nuova e Casapound. Si proceda celermente alla discussione e all’approvazione di quel testo dopo il giusto confronto in commissione e in Aula”.

... » Leggi tutto