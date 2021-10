Attacco alla Cgil, Arci Imperia Aps: «Solidarietà e resistenza»

Imperia. «Solidarietà e resistenza. Questo il nostro messaggio di solidarietà per il vile attacco alla sede della Cgil a Roma. Un assalto perpetrato da fascisti che hanno sfruttato una manifestazione per darsi visibilità. Nascondendosi dietro la bandiera italiana e inneggiando ad una falsa libertà. Quale libertà poi? Quella aggressiva e violenta a cui sono abituati? Quella del saluto romano che rimanda a periodi in cui oggettivamente di libertà non si poteva parlare? L’ attacco ad un presidio sociale così simbolico per i diritti dei cittadini e dei lavoratori è un messaggio chiaro che deve allertarci e farci reagire uniti» – afferma Arci Imperia Aps.

... » Leggi tutto