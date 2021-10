Attacco squadrista alla Cgil, il sindaco Scajola dal presidio di Imperia: «E’ eversione. Ora l’obbligo vaccinale»

Imperia. «Un conto è spaccare una vetrina a caso, un altro andare a mirare un obiettivo che è un simbolo, come la sede della Cgil di Roma. Questa è eversione». Non usa mezzi termini il sindaco Claudio Scajola nel condannare l’attacco dei militanti di Forza Nuova e no vax che ieri hanno prima tentato di assaltare Palazzo Chigi, riuscendo infine ad occupare temporaneamente la sede della Cgil della Capitale.

... » Leggi tutto