Capitaneria indaga su furto gasolio e trova produzione marijuana

Genova. Uno dei membri dell’equipaggio del battello disinquinante di Imperia è stato arrestato dalla guardia costiera, in un’indagine coordinata dal procuratore di Imperia, Alberto Lari, con il sostituto Francesca Buganè Pedretti, perché sorpreso a nascondere nel proprio veicolo di trasporto del gasolio sottratto all’ imbarcazione. In seguito alla perquisizione di un immobile adiacente la casa dell’uomo, i militari hanno scoperto un laboratorio per la coltivazione di marijuana, sequestrando 500 grammi circa di “erba” e quattro piante.

