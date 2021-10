Genova. Come tradizione vuole, anche se fuori dalla classica stagione, il quartiere di San Fruttuoso Terralba da questa mattina è ‘invaso’ dai banchi dei 620 ambulanti arrivati da tutta Italia per la Fiera di Sant’Agata, che nella giornata di oggi recupera l’edizione dello scorso febbraio saltata per il Covid.

... » Leggi tutto