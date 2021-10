Fiera di San Romolo sul lungomare, si entra solo con il Green pass

Sanremo. Assalto di pubblico questa mattina per il ritorno del tradizionale appuntamento con la Fiera di San Romolo. Location eccezionale dell’evento è il lungomare Italo Calvino (tradizionalmente si svolgeva in piazza Eroi), per l’occasione precluso alle auto. A presidiare gli accessi, posizionati a est e ovest della passeggiata, è stata schierata la polizia municipale, incaricata di verificare il possesso del Green pass per tutti coloro che intendono entrare nell’area della fiera.

... » Leggi tutto