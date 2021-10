Savona. Gli infortuni aumentano soprattutto a Savona (+22,4%), a La Spezia (+14%) ed in misura minore a Genova (+3,6%) mentre sono in calo ad Imperia -8,7% rispetto al 2020. Genova rappresenta il 53,5% delle denunce di infortunio. Questa la fotografia dei primi mesi dell’anno in corso nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

