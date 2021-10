Coronavirus, tutte le farmacie in provincia di Imperia che eseguono i tamponi

Imperia. Sono trentatré le farmacie in provincia di Imperia che effettuano tamponi per il rilascio del green pass. A rendere noto l’elenco è la Federfarma, la federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia. Con l’avvicinarsi del 15 ottobre, giorno in cui il green pass sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, aumenta la richiesta di tamponi e, di conseguenza, anche il numero di farmacie che si sono attrezzate per rispondere a chi, non essendosi vaccinato contro il Covid-19, dovrà sottoporsi a tampone per ottenere un certificato temporaneo e recarsi al lavoro senza incorrere in sanzioni.

