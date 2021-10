Dalla Regione 150mila euro per interventi di manutenzione straordinaria sui taxi

Genova. È pubblico da oggi sul sito di Regione Liguria il bando che definisce le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo, per un importo complessivo di 150mila euro, per sostenere i costi derivanti da interventi di manutenzione straordinaria sugli autoveicoli in proprietà o in locazione finanziaria adibiti a taxi. La domanda per l’accesso al finanziamento potrà essere presentata dal 1° al 15 novembre 2021 con le modalità definite nel decreto stesso.

