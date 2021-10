Guerra ai topi in centro storico, ecco i primi dispositivi anti-ratto nei tombini di vico Sauli

Genova. È iniziata l’installazione dei primi dispositivi speciali nei tombini di vico Sauli, nella zona di Canneto. Si tratta dell’applicazione di un sistema basculante che consente alle acque piovane di non trovare ostacoli nella loro naturale dispersione e, nel contempo, non permette ai roditori di fuoriuscire dalle reti interrate dopo l’accesso. L’intervento fa parte del progetto SfRatto e rientra nelle azioni sulla pulizia, in particolare il contenimento e il contrasto della popolazione di topi nel centro storico nell’ambito del Piano Integrato Caruggi.

