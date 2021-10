Il titolo lo prendo dall’amico Paolo Massobrio: l’Ormeasco non chiamatelo Dolcetto… Perché scrivo questo? Perché a Pieve di Teco, durante Expo Valle Arroscia, c’è stato un interessante, direi interessantissimo esperimento dove sei bottiglie di ormeasco (teoricamente clone di dolcetto), invecchiate, sono state degustate e criticate, per quanto la critica, in questo caso, sia stata molto positiva.

