Savona 2021, Daniela Poggi a IVG.it: “La prossima amministrazione incentivi la cultura, non i palazzinari”

“Mare ed entroterra, uniti al cielo, sono la mia forza per andare avanti”. Così Daniela Poggi sintetizza le sue origini fra Savona e Albissola Marina, indissolubili nonostante non vi risieda da tempo. In un’intervista esclusiva a IVG.it la famosa attrice e conduttrice televisiva racconta di essere nata in via san Giovanni Bosco e nel capoluogo di aver vissuto i primi due anni e frequentato il collegio delle suore Rossello e le scuole medie. In mezzo il trasferimento nella “città della ceramica”, in via Magroria, e il ritorno “all’ombra della Torretta”, in piazza Martiri della Libertà.

... » Leggi tutto