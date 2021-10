Sciopero generale, varchi portuali bloccati e traffico in tilt tra ponente e centro

Genova. Oggi è il giorno dello sciopero generale organizzato dai sindacati di base e a Genova la mattinata inizia in salita per chi si muove tra il ponente e il centro. Se la partenza del corteo era fissata alle 9 da San Benigno, i portuali del Calp si sono visti ben prima per bloccare i varchi di accesso al porto e questo ha provocato sin dall’alba problemi al traffico specialmente tra lungomare Canepa e Di Negro e all’altezza dell’elicoidale. La situazione è in peggioramento.

