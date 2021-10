Da Genova la cittadinanza onoraria agli “uomini del ponte” Salini e Bono, Grifo a Pettorino e Cozzi

Genova. “Sono persone che hanno lavorato per la nostra città e mi sembrava giusto, anche come messaggio alla città riconoscere chi si è dato da fare per noi”, così il sindaco di Genova Marco Bucci nel giorno in cui il capoluogo ligure conferisce la cittadinanza onoraria a Giuseppe Bono e Pietro Salini, i manager della ricostruzione del viadotto Polcevera, e il Grifo, la massima onorificenza concessa dal Comune di Genova, a Francesco Cozzi e Giovanni Pettorino, ex procuratore capo ed ex comandante del porto.

