Dal Barone Rampante ai più grandi teatri italiani: quando un sogno si avvera nel “Paese del Teatro”

Borgio Verezzi. Il 21 ottobre di 16 anni fa nasceva a Borgio Verezzi, l’associazione culturale di promozione sociale “La compagnia del Barone Rampante” che in questi anni ha cercato sempre di essere “uno spazio protetto per i ragazzi di bellezza e virtù, che non può prescindere da quella che è la valenza didattica ed educativa del teatro, uno spazio umano, prima di tutto, in cui si coltiva, tra l’altro, un’idea di teatro che deve essere prima di tutto un generoso servizio per i ragazzi, una missione di insegnamento, volta a coltivare soltanto bei sogni”.

