Genova. Uno speciale camper davanti a tre farmacie comunali dove poter effettuare un tampone antigenico rapido, a pagamento (15 euro per i maggiorenni, 8 euro per i minorenni con più di 12 anni), utile per il rilascio del green pass. È il nuovo servizio di tampone “on the road”, lanciato questa settimana da Farmacie Comunali Genovesi e aperto a tutta la cittadinanza genovese.

