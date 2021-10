Green pass sul lavoro, fondazione Gimbe: “Impossibile tamponare tutti i non vaccinati ogni due giorni”

Liguria. Venerdì scatterà l’obbligo del green pass su tutti i posti di lavoro pubblici e privati e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, data per ora indicata come il termine dello stato di emergenza. Per ottenerlo, oltre alla vaccinazione, è possibile effettuare un tampone (se molecolare avrà la durata di 72 ore, se rapido di 48). Secondo la fondazione Gimbe, coloro che dovranno ricorrere al test saranno 4-5 milioni di italiani, ovvero il numero di persone in età lavorativa che non è ancora vaccinato.

