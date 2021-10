Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “Soldi sprecati per i ricorsi e cittadini presi in giro per sei anni”

Albenga. “Con la sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato i due ricorsi presentati dalla Regione Liguria e dall’Istituto Ortopedico Galeazzi, contro il Policlinico di Monza nell’ambito della gara per l’affidamento della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, è stata messa la parola fine su una lunga querelle costata tantissimi soldi pubblici e che suona come una presa in giro per i cittadini”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Comune, dopo la sentenza dei giudici per i ricorsi presentati sui due nosocomi che la giunta Toti voleva privatizzare.

