Assalto alla Cgil, Sardine Ponentine scendono in piazza sabato 16 ottobre

Sanremo. «Ci sono errori che non possiamo permetterci di fronte al tentativo di manipoli di squadristi neofascisti di intestarsi violentemente il disagio, le paure, i dubbi e le proteste di quella minoranza rumorosa, confusa e spesso (ma non sempre) irriflessiva che chiamiamo ‘NoVax’ e/o ‘No-Greenpass’. A Roma, sabato 9 ottobre, non sono stati i NoVax ad aggredire le forze dell’ordine, a dare l’assalto alla sede della Cgil e a fare furiosa irruzione nel Pronto soccorso del Policlinico romano Umberto I. Gli aggressori sono capi e militanti di una frangia neo-fascista, concittadini che hanno diritto a pensarla come vogliono (libertà tra l’altro conquistata dai partigiani e sancita dalla Costituzione), ma che si rivelano sistematicamente nemici delle stesse regole democratiche, anche di quelle che hanno sinora permesso loro di organizzarsi in partito. Bisogna evitare tanta retorica e non servono distinguo, serve semplicità e nettezza per denunciare all’opinione pubblica i misfatti dei forzanuovisti e dei loro camerati e per varare risposte ben proporzionate ed efficaci. Purtroppo, però, un po’ tutti i portavoce di partito (di più quelli di destra, ma anche a sinistra non si scherza) stanno marcando male, con un gioco di rilanci, ripicche e vecchi teatrini. Dopo un accenno di unanimità iniziale nella condanna, è infatti scattato il riflesso pavloviano di fazione e si sono accese polemiche, ancora e purtroppo disorientanti, soprattutto per chi del fascismo e dei suoi immani disastri ha appena una vaga idea» – dicono le Sardine Ponentine.

