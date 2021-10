Il segreto di Prometeo

“Così non si può di Zeus ingannare il volere né ad esso sottrarsi:/ né infatti il figlio di Iapeto, Prometeo benefico,/ sfuggì l’ira profonda di lui; ma è pur necessario,/ per quanto scaltro egli fosse, che un grande legame lo tenga” scrive Esiodo nella Teogonia (vv: 613 – 616) La narrazione esiodea nella Teogonia non segue ulteriormente le vicende del Titano ma il mito greco sviluppa la sua vicenda collocandolo, a mio modo di vedere, con un ruolo centrale nello sviluppo non solo della teologia dell’epoca ma nella definizione di quegli archetipi, tanto illuminanti nella prospettiva junghiana, che ancora oggi suggeriscono riflessioni sorprendenti nell’interminabile viaggio alla scoperta di chi siamo e del senso del nostro esserci ed agire. Non è possibile presumere di poter sviscerare le infinite sfaccettature del mito prometeico in questa sede, ci limiteremo ad un elemento della vicenda che riassumo nel suo complesso per renderne comprensibile l’analisi parziale. In verità anche il particolare dettaglio che prendiamo in considerazione può essere letto in numerose prospettive, proverò a suggerirne alcune che mi sembrano particolarmente interessanti in questo momento che, credo sia difficilmente contestabile, è espressione di una grande crisi culturale, politica, esistenziale, certo, speriamo foriera di positivi sviluppi ma sicuramente destabilizzante … ma torniamo al nostro eroe.

