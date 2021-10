Vent’anni (più uno) di copertine gialle, la festa dei Fratelli Frilli al Salone del Libro di Torino

Genova. Sarà la festa dei 20+1 anni e celebrarla al Salone del Libro di Torino (in programma dal 14 al 18 ottobre) rappresenta qualcosa di speciale. Ventuno anni di copertine giallo pantone, ventuno anni di gialli, noir e non solo. La genovese Fratelli Frilli Editori condivide dal vivo un traguardo importante di attività dopo il periodo in cui anche l’editoria ha vissuto momenti difficili. Venerdì 15 alle 21 al Mercato Centrale di Torino la festa a cui si può accedere su invito fino a esaurimento posti. Il pass è ritirabile alla postazione della casa editrice nel padiglione 3, stand R67.

... » Leggi tutto