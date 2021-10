Waterfront, Spigno (Confesercenti): “Diventi un polo della Nautica e della blue economy”

Genova. “Il rilancio del Waterfront è fondamentale per lo sviluppo di un’importante area della città e per il forte impatto che potrà avere sul “brand” Genova, ma è necessario ricomprenderlo in una progettazione più ampia, che sappia tenere conto delle ricadute urbanistiche, di un piano della mobilità che travalichi l’ambito cittadino e di una strategia di marketing territoriale ben definita, superando quei modelli di riqualificazione, ormai superati, legati al mero ampliamento delle superfici commerciali” a dirlo Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova, durante il convegno sulla riqualificazione e valorizzazione del waterfront nell’ambito del Blue Economy Summit 2021.

