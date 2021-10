Continua il boom della floricoltura, il mercato di Sanremo epicentro del mediterraneo

Sanremo. Continua inarrestabile la crescita delle vendite bandite al mercato dei fiori di Valle Armea. Questa mattina nella Sala degli Specchi di palazzo Bellevue sono stati ufficializzati i dati parziali del fatturato a chiusura della stagione in corso, i quali danno prova di un boom nel 2021 che sta portando i conti verso i 10 milioni di euro (8,6 fino a settembre). Record assoluto e numeri di grande importanza per la gestione Amaie Energia, soprattutto se comparati a quel 1,3 milioni fatto registrare nel 2013, quando il mercato dei fiori è passato dalle mani della ex Ucflor a quelle pubbliche della società costituit dal Comune.

