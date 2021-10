Green pass e tamponi in farmacia, tra nuovo business e servizio è boom di prenotazioni

Genova. “Se vuole le faccio vedere la nostra agenda, quasi tutto preso da qui a novembre almeno, però ci stiamo organizzando e se il sistema non ci abbandona come è accaduto in passato, dovrebbe filare tutto liscio“. A parlare è la dottoressa Pastorino, titolare della farmacia della Nunziata, in via Bensa. All’ingresso, un cartello affisso su un manichino pubblicizza “tamponi green pass”, sintomo che in quell’agenda, forse, qualche buco si può ancora trovare.

