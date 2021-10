Savona. Sono almeno 100 mila i lavoratori che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione anti Covid e quindi avranno bisogno, da domani, di effettuare un tampone per potere ottenere il Green Pass necessario per poter lavorare in seguito all’entrata in vigore dell’obbligo di essere in possesso della certificazione verde sia per il settore privato che pubblico.

... » Leggi tutto