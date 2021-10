Green pass, trovato l’accordo: nei porti di Savona e Vado tamponi ai varchi a prezzo convenzionato

Savona. E’ prevista l’attivazione, già entro la giornata di domani, in aree messe a disposizione dalla Autorità di sistema portuale due punti per l’effettuazione di tamponi e quindi il rilascio del Green Pass, presso i due varchi di accesso ai porti di Savona e Vado Ligure. E’ questo l’esito dell’incontro che si è tenuto oggi pomeriggio presso la Prefettura di Savona, alla presenza del prefetto un ulteriore incontro per valutare le problematiche connesse alla applicazione della normativa sulla certificazione verde in ambito portuale.

