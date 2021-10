Genova. Un venerdì ad alta tensione è ciò che Genova si prepara a vivere domani 15 ottobre, quando entreranno in vigore le normative legate all’obbligo del Green Pass in tutti i posti di lavoro: blocchi, scioperi e presidi si svolgeranno dal mattino per tutto il giorno, rischiando di gettare nel caos tutta la città.

