Amt: “Servizio regolare nel primo giorno di green pass”. Domani meno del 5% di corse soppresse

Genova. Servizio di trasporto pubblico regolare oggi a Genova nella prima giornata con obbligo di Green Pass. A comunicarlo Amt in una nota stampa a fine giornata: “Grazie alla correttezza delle segnalazioni preventive di assenza inviate per mancanza Green Pass, alla collaborazione del personale ed alle azioni gestionali messe in campo dall’azienda, AMT ha potuto garantire ai cittadini genovesi il consueto servizio urbano, con tutte le modalità di trasporto”.

