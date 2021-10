Case popolari nel savonese, Scajola: “Oltre tre milioni per opere di riqualificazione”

Savona. Ammontano a oltre 3 milioni di euro gli investimenti varati da Regione Liguria nell’ultimo anno per importanti lavori di riqualificazione delle case popolari in provincia di Savona. A fare il punto è l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola. “Nell’ultimo anno – spiega Scajola – abbiamo investito, tramite Arte Savona, oltre 3 milioni di euro per riqualificare immobili di edilizia residenziale pubblica. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento delle facciate di quattro immobili ERP distribuiti sul territorio e lavori in ben 238 alloggi popolari. Un impegno importante da parte di Regione Liguria per assicurare immobili più confortevoli alle fasce più deboli della popolazione”.

