Basket, il Roca Team contro le grandi di Spagna

La settimana di fuoco del Roca Team al cospetto delle Grandi di Spagna ha portato due sconfitte sul campo, ma anche la definitiva consapevolezza che la squadra è decisamente ben attrezzata per competere in Eurolega, e che ha un roster ed una guida tecnica di valore assoluto.

Al di là dei freddi numeri, è il come sono maturate queste sconfitte, è l’atteggiamento in campo dei monegaschi che ci racconta di un team forte e reattivo, e che sta trovando in Mike James una stella capace non più e solamente di giocate individuali ma anche di giocate di squadra; e la risposta del supporting cast, dei compagni è comunque all’altezza della situazione.

