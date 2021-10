Sport, il presidente Toti insieme al principe Alberto di Monaco ai mondiali di bocce ad Alassio

«I complimenti a tutti gli atleti di questa giornata, è un bel sabato di sport che chiude una grande estate di sport per il nostro Paese, dagli Europei di Calcio alle Olimpiadi fino ai Mondiali di bocce qui ad Alassio dove gli Azzurri hanno portato a casa due vittorie. Direi che non potevamo ripartire meglio dopo un periodo difficile e doloroso per tutti noi». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che questa mattina, insieme al Principe Alberto di Monaco e al sindaco di Alassio Marco Melgrati, alle sfide del Mondiale Femminile & Senior di bocce presso il Palaravizza della cittadina rivierasca.

