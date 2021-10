Ballottaggio a Savona, Genova osserva: la politica torna alla prova del voto

Savona. Hanno preso ufficialmente il via alle 7 di questa mattina le operazioni di voto per il ballottaggio delle elezioni comunali. di Savona. I residenti della città della Torretta potranno recarsi ai seggi fino alle 23 di oggi, domenica 17 ottobre, e poi lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15 per eleggere il loro sindaco tra i due candidati che, in occasione del primo turno di due settimane fa, hanno ottenuto più voti: Marco Russo (candidato per il centrosinistra) e Angelo Schirru (candidato per il centrodestra).

... » Leggi tutto