Bordighera mette in rete i suoi musei, la giunta comunale punta a biglietteria unica

Bordighera. Un sistema integrato di biglietteria, per far sì che il turista che scelga Bordighera possa visitare tutte le realtà museali presenti sul territorio, avvantaggiato dal un servizio integrato di «biglietteria, promozione e servizi operativi per gli attrattori museali ed espositivi della città». E’ questo l’obiettivo della giunta comunale guidata dal sindaco Vittorio Ingenito, che sta lavorando «in un’ottica di strategia promozionale turistica con visione generale sulla geografia urbana».

... » Leggi tutto